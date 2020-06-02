Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 32 500 000 €
Suède : 62 500 000 €
Autriche : 155 000 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
17/07/2020 : 32 500 000 €
17/07/2020 : 62 500 000 €
17/07/2020 : 155 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Communiqués associés
Autriche, Suède, Finlande : Borealis bénéficie d’un prêt de la BEI pour le développement de solutions circulaires pour les plastiques

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 17/07/2020
20200382
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
BOREALIS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 551 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme focusing on circular economy in the period 2020-2023. The RDI activities are primarily related to the production of polyolefins (polypropylene and polyethylene).

The main aim of this program is to develop technologies enabling the use of renewable and recycled feedstocks, such as waste, biomass and CO2, as much as possible in production.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Autres liens
Communiqués associés
Autriche, Suède, Finlande : Borealis bénéficie d’un prêt de la BEI pour le développement de solutions circulaires pour les plastiques

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130692621
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200382
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226662117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200382
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Autres liens
Fiche récapitulative
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Fiche technique
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Communiqués associés
Autriche, Suède, Finlande : Borealis bénéficie d’un prêt de la BEI pour le développement de solutions circulaires pour les plastiques

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Autriche, Suède, Finlande : Borealis bénéficie d’un prêt de la BEI pour le développement de solutions circulaires pour les plastiques
Autres liens
Related public register
23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes