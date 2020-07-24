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PPC DISTRIBUTION VIII

Signature(s)

Montant
330 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 330 000 000 €
Énergie : 330 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2020 : 100 000 000 €
22/06/2021 : 100 000 000 €
7/10/2022 : 130 000 000 €
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Grèce : appui de la BEI de 330 millions d’EUR en faveur de PPC pour la modernisation de la distribution d’électricité, le déploiement de compteurs intelligents et le renforcement du recours aux énergies renouvelables dans toute la Grèce

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 02/12/2020
20200365
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC DISTRIBUTION VIII
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 330 million
EUR 605 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Multi-component investment programme covering the period 2021-2023 aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution network in Greece. The programme consists of a large number of medium- and low-voltage electricity distribution schemes geographically dispersed throughout peninsular and insular Greece. The main purpose of the programme is to enable the connection of new system users and to improve the current standards of safety and reliability of the network.

The investment programme will enable the Promoter to connect new end-users including renewable generators, and improve the reliability and quality of electricity supply. Furthermore, the investments will take place in less-developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the programme schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for an environmental impact assessment (EIA). The impacts that can be typically expected from some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, collision and electrocution of flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. The appraisal will focus on the Promoter's capacity to implement the programme in line with the EIB environmental and social standards and requirements.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC DISTRIBUTION VIII
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130373850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200365
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PPC DISTRIBUTION VIII
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255461928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200365
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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