Le PDG de PPC et le président de la BEI conviennent de nouveaux financements essentiels à l’exploitation de l’énergie verte

Nouvel investissement d’HEDNO, la filiale de distribution de PPC, pour la modernisation de 14 200 km de réseau

Nouveau programme de déploiement de compteurs intelligents et d’amélioration de l’efficacité du réseau électrique

Une annonce officielle faite plus tôt dans la journée à Athènes a précisé que les nouveaux investissements destinés à moderniser des milliers de kilomètres de lignes de distribution d’électricité et à accroître l’utilisation de compteurs intelligents, indispensables à la progression future du recours aux énergies renouvelables en Grèce, bénéficieront d’un nouveau financement de 330 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement.

Werner Hoyer, président de la BEI, et Georgios Stassis, président-directeur général de PPC, ont signé le second contrat de financement de 100 millions d’EUR dans le cadre d’un prêt de 330 millions d’EUR sur 20 ans, destiné à soutenir des investissements visant à moderniser et à renforcer le réseau grec de distribution d’électricité sur le continent et dans les îles.

« L’accord de ce jour constitue une étape importante vers la transformation énergétique et numérique du groupe PPC. La fermeture des centrales alimentées au lignite, qui fait partie de l’initiative phare du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, a déjà donné le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour l’entreprise, jetant les bases de sa viabilité et de sa croissance dynamique future. Les financements apportés par le nouveau contrat avec la BEI permettent de franchir une étape décisive pour la modernisation du réseau HEDNO et le plus grand recours aux sources renouvelables dans la production d’énergie. Nous voulons accélérer la transition verte de PPC pour que l’entreprise devienne un acteur clé du développement du pays dans les années à venir », a déclaré Kostas Skrekas, ministre de l’environnement et de l’énergie.

« Ce financement stratégique à long terme peut moderniser le réseau de distribution d’électricité, profiter aux consommateurs, améliorer la sécurité de l’approvisionnement et préserver l’environnement. Le nouveau prêt de 330 millions d’EUR de la BEI permettra à HEDNO et à PPC de contribuer à la transition intelligente et verte de la Grèce grâce à un plus grand recours aux énergies renouvelables et au renforcement de l’efficacité énergétique via le déploiement de compteurs intelligents », a déclaré Georgios Stassis, président-directeur général de PPC S.A.

« La BEI est un partenaire clé pour les investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce et les nouveaux financements de la BEI signés aujourd’hui témoignent de notre vision commune visant à améliorer la distribution d’électricité afin de construire un réseau national plus intelligent et de lutter contre les changements climatiques au moyen d’un plus grand recours aux énergies renouvelables. Cela permettra au groupe PPC et à HEDNO d’améliorer encore les services fournis aux clients dans toute la Grèce », a déclaré Anastasios Manos, PDG d’HEDNO.

« Il est essentiel d’accroître les investissements dans le secteur de l’énergie pour améliorer la fiabilité des réseaux, exploiter le potentiel de la Grèce dans l’énergie solaire et éolienne et contribuer à la transition énergétique de l’Europe. La Banque européenne d’investissement renforce son appui aux investissements énergétiques à fort impact en Grèce. Nous sommes heureux de convenir de ce dernier financement avec PPC, qui renforcera la capacité du réseau grec de distribution d’électricité exploité par HEDNO, élargira l’utilisation de compteurs intelligents essentiels à une production d’électricité plus efficace et permettra un plus grand recours aux énergies renouvelables dans les années à venir », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« Le financement de 330 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement en faveur de PPC confirmé aujourd’hui témoigne de notre partenariat visant à moderniser et à entendre de 14 200 km le réseau national de distribution d’électricité et de renforcer le recours aux énergies renouvelables dans les années à venir. Il s’appuie sur le partenariat de longue date de la BEI avec PPC et sur notre solide expérience du financement d’investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le raccordement des îles et la distribution d’électricité dans toute la Grèce », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations en Grèce.

Amélioration de la fiabilité du réseau et de la distribution d’électricité sur tout le territoire grec

Le nouveau financement de la BEI appuiera la construction de 6 600 kilomètres de nouvelles lignes électriques et la modernisation de 7 600 kilomètres du réseau de distribution existant, à la fois sur le continent et dans les îles grecques, ainsi que le déploiement de compteurs intelligents avancés pour une meilleure gestion de l’approvisionnement en électricité.

Il permettra d’améliorer l’efficacité globale du réseau, d’accroître la fiabilité et de répondre à la demande future.

Exploiter le potentiel de la Grèce en matière d’énergies renouvelables

Le nouvel investissement dans le réseau permettra également de raccorder le réseau national d’électricité à la future expansion de la production d’énergie éolienne et solaire.

Consolidation de 57 années d’expérience de soutien de la BEI aux investissements de PPC liés à l’énergie dans toute la Grèce

La Banque européenne d’investissement finance les investissements à long terme de PPC depuis 1964.

Au cours de la dernière décennie, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 4,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce mis en œuvre par PPC et des partenaires privés grecs de l’énergie, notamment en améliorant le raccordement des îles grecques et en exploitant les énergies renouvelables, et en accélérant les investissements dans l’efficacité énergétique.

Soutien d’investissements prioritaires dans le secteur de l’énergie, axe clé de la visite de haut niveau du Groupe BEI

Ce nouvel accord a été signé à l’occasion d’une visite de travail de trois jours en Grèce de Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce, et Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement.