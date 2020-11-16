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LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
2/06/2021 : 50 000 000 €
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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Communiqués associés
France : Théa signe un contrat de financement de 50 millions d’euros avec la BEI pour soutenir le développement de sa R&D dans l’ophtalmologie
Projet apparenté
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 02/06/2021
20200234
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
LABORATOIRES THEA SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 116 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project will support the company's research and development (R&D) investments for the development of new molecules, formulations and innovative drug delivery systems for ophthalmic use.

EIB financing will accelerate the research, development and innovation (RDI) efforts conducted by the Promoter.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns research, development and innovation (RDI) activities within the Promoter's research centre in France. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134689721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200234
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224285405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200234
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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