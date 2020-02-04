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COVID-19 IASI REGIONAL HOSPITAL

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 250 000 000 €
Santé : 250 000 000 €
Date(s) de signature
20/04/2021 : 250 000 000 €
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24/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - IASI REGIONAL HOSPITAL - REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 août 2020
Statut
Référence
Signé | 20/04/2021
20200204
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 IASI REGIONAL HOSPITAL
ROMANIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 421 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project consists of the construction and equipment of the new Regional Emergency Hospital in Iasi.

The project's main objective is to improve the quality and efficiency of medical services for the patients requiring acute emergency, secondary and tertiary level interventions requiring high-level technology and expertise in the country's NE Region. In the current context of COVID-19 crisis, the project is expected to contribute to the country's preparedness and response capacity against future pandemics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises the construction and equipping of medical facilities. Hospitals are not specifically mentioned in the EIA directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority. In line with Directive 2010/31/EU, the new and rehabilitated buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the hospital and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development. The Bank will encourage the Promoter to take into account circular economy principles during the development and future operation of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - IASI REGIONAL HOSPITAL - REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Date de publication
24 Oct 2020
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134404278
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200204
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IASI REGIONAL HOSPITAL - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Date de publication
24 Oct 2020
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134401638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200204
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 IASI REGIONAL HOSPITAL
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131792841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200204
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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