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ICICLE WIND FARM

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Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 65 000 000 €
Énergie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2020 : 65 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 23/12/2020
20200037
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICICLE WIND FARM
EDP RENOVAVEIS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 127 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 2 new, medium sized wind farms located in the north and the west of Portugal with a total capacity of 125 MW.

The project will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. It will also further contribute the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Windfarms fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the EU Member States has to determine whether a project is subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory EIA. This was the case for both windfarms. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of limited significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applied. Equipment and works were purchased through multi contracts – such as one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works, etc.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
Date de publication
31 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134658440
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
Date de publication
6 Nov 2020
Langue
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Sujet général
Prêts
Numéro du document
134744678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
Date de publication
7 Nov 2020
Langue
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Sujet général
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Numéro du document
134744183
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
Date de publication
7 Nov 2020
Langue
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Sujet général
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Numéro du document
134743396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
Date de publication
7 Nov 2020
Langue
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Sujet général
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Numéro du document
134743510
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
Date de publication
7 Nov 2020
Langue
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Sujet général
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134740987
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200037
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
Date de publication
31 Oct 2020
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133067427
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
Date de publication
7 Nov 2020
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134742365
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Date de publication
7 Nov 2020
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134743277
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
Date de publication
7 Nov 2020
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134744461
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
Date de publication
9 Nov 2020
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134743095
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6 Nov 2020
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
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7 Nov 2020
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
Date de publication
9 Nov 2020
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9 Nov 2020
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6 Nov 2020
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7 Nov 2020
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134742474
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICICLE WIND FARM
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26 Nov 2020
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133463904
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Date de publication
9 Nov 2020
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portugais
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134742368
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Date de publication
9 Nov 2020
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134742855
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scoreboard - ICICLE WIND FARM
Date de publication
14 Jan 2021
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anglais
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Numéro du document
137370121
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200037
Dernière mise à jour
15 Jan 2021
Secteur(s)
Énergie
Pays
Portugal
Disponible au public
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