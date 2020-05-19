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AVE MADRID EXTREMADURA

Signature(s)

Montant
715 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 715 000 000 €
Transports : 715 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2020 : 300 000 000 €
25/03/2022 : 415 000 000 €
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30/09/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE MADRID EXTREMADURA

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 20/11/2020
20200033
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVE MADRID EXTREMADURA
ADIF ALTA VELOCIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 715 million
EUR 1960 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will finance the upgrading of the Navalmoral de la Mata-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz railway corridor (about 287 km) to high-speed technical standards, including increase in line speed, electrification and doubling of the existing single track sections.

The project, which is part of the high speed rail line Madrid-Extremadura, will improve cross-border connections with Portugal in the Atlantic TEN-T corridor.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is included in the Spanish Infrastructure, Transport and Housing Master Plan "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)", for which a Strategic Environmental Assessment was carried out. Screening decisions, Environmental Impact Assessment and developments consents, as well as, conformity with the requirements of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) will be analysed during the appraisal. The project will promote a modal shift from both road and air to rail and, therefore, it is expected to generate environmental and safety benefits.

The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE MADRID EXTREMADURA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
Date de publication
30 Sep 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132986830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200033
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Cáceres-Mérida
Date de publication
30 Sep 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132990123
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200033
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID EXTREMADURA - Impacto Ambiental - Cáceres-Talayuela
Date de publication
30 Sep 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132986828
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200033
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida-Badajoz
Date de publication
30 Sep 2020
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132987105
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200033
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE MADRID EXTREMADURA
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131314555
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200033
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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