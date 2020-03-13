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MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 120 000 000 €
Énergie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
29/09/2020 : 120 000 000 €
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23/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Communiqués associés
Hongrie : la BEI investit 120 millions d’EUR dans la modernisation et l’extension du réseau d’approvisionnement énergétique dans le sud-est de la Hongrie

Fiche récapitulative

Date de publication
13 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 29/09/2020
20190761
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
NKM ARAMHALOZATI KFT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of an investment programme including schemes for the reinforcement and modernisation of the electricity distribution network in South-East Hungary.

The programme encompasses several high, medium and low voltage electricity distribution schemes, including the deployment of smart meters and components for network automation. This will enable the promoter to maintain high quality of services and low losses across its electricity distribution network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes schemes that fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the permitting stage, with regards to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The impacts that can typically be expected from some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, collision and electrocution of flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130310677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190761
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
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Fiche technique
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