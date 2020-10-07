©Fre Sonneveld/ Unsplash

La BEI et MVM ont signé un prêt de 120 millions d’EUR en faveur de la modernisation, de la transformation numérique et de l’accroissement de la puissance du réseau électrique dans le sud-est de la Hongrie.

Ces investissements amélioreront la qualité de vie et l’activité économique en Hongrie et accroîtront la capacité du pays à faire face à des situations d’urgence telles que la pandémie de COVID-19.

Le montant total des investissements de la BEI dans le secteur de l’énergie en Hongrie s’élève actuellement à 1,26 milliard d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et MVM Hungarian Electricity Ltd. (MVM) ont signé un prêt de 120 millions d’EUR pour moderniser et agrandir le réseau d’approvisionnement en électricité dans le sud-est de la Hongrie. Cet investissement permettra à MVM de tester des systèmes de mesure évolués, de maintenir la qualité du service, de répondre à la demande croissante d’électricité dans la région, d’améliorer la fiabilité de son réseau d’approvisionnement et d’intégrer de nouveaux producteurs d’énergie renouvelable pour quelque 785 000 clients dans les comtés de Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád et Pest.

Le programme couvert par le financement comprend le renforcement du réseau d’alimentation en électricité, la remise en état de sous-stations à haute, moyenne et basse tension, de lignes aériennes et de câbles souterrains, ainsi que l’installation de 600 transformateurs de distribution et de 210 000 compteurs évolués. Le prêt de la BEI permettra d’améliorer la qualité de vie et l’activité économique dans le sud-est de la Hongrie et de soutenir le développement durable à long terme de l’économie locale.

Des mesures spéciales visant à protéger les espèces d’oiseaux locales, élaborées en coopération avec la Société ornithologique hongroise, seront également mises en œuvre dans le cadre de l’investissement, notamment le remplacement des lignes électriques en surface par des solutions souterraines et l’installation d’équipements spéciaux pour la protection des oiseaux.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Un réseau d’approvisionnement en électricité fiable et moderne est une condition préalable essentielle à une croissance économique durable. Ce concours de la BEI permettra tant aux citoyens qu’aux entreprises du sud-est de la Hongrie de continuer à bénéficier d’une alimentation en électricité fiable pendant des décennies. Nous soutenons la sécurité énergétique de la Hongrie en augmentant l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, qui s’avère cruciale pour la réussite de l’action pour le climat en Europe. Avec ses partenaires de longue date chez MVM, la BEI se réjouit à la perspective de continuer à soutenir la croissance économique et sociale de la Hongrie. »

János Sum, directeur financier de MVM : « Aujourd’hui, nous sommes arrivés à une nouvelle étape du partenariat que nous entretenons depuis trente ans avec la BEI. L’accord signé ce jour témoigne de l’accueil favorable que réserve la BEI à la stratégie ambitieuse de MVM, de son soutien à la réalisation des objectifs de durabilité du groupe et de sa confiance dans le fonctionnement stable et la compétitivité de MVM. »

De nouveaux systèmes de mesure de la consommation d’électricité seront testés dans le cadre d’un projet pilote mis en œuvre dans les villes de Kiskunmajsa et Békéscsaba, où quelque 210 000 compteurs modernes seront installés. Une distribution fiable de l’électricité permettra également aux entreprises et aux institutions publiques hongroises de continuer à fonctionner même en cas d’urgence majeure, comme lors de la pandémie de COVID-19.

Il s’agit de la septième opération entre la BEI et MVM depuis le début de leur coopération en 1990. Avec ce prêt, le montant total des investissements de la BEI dans le secteur énergétique hongrois s’élève à 1,26 milliard d’EUR.

L’activité de la BEI en Hongrie

Le montant total des engagements de la BEI en Hongrie depuis le début de ses activités dans le pays atteint actuellement près de 21,6 milliards d’EUR. Entre 2008 et 2018, la BEI y a signé des opérations à hauteur de 13,2 milliards d’EUR. Les opérations de la Banque couvrent des secteurs importants de l’économie hongroise, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services.

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Hongrie. Depuis 2001, la banque de l’UE a soutenu 5 172 PME hongroises, préservant ainsi 263 767 emplois.