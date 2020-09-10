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SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 106 600 000 €
Services : 130 000 000 €
Date(s) de signature
10/09/2020 : 23 400 000 €
10/09/2020 : 106 600 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 10/09/2020
20190758
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
SOFTWARE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 277 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the development activities of Software AG in relation to its future enterprise software portfolio. The focus of the research, development and innovation (RDI) programme will be on the integration of distributed architectures, Internet of Things (IoT), data analytics and digital business transformation products and services.

The project concerns the development activities of Software AG in relation to its future enterprise software portfolio. The focus of the RDI programme will be on the integration of distributed architectures, Internet of Things (IoT), data analytics and digital business transformation products and services. The project will be mainly carried out in Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities carried out mostly within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the Bank will further assess the project during the appraisal of its environmental impacts.

The Promoter has been assessed as being a private company not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130100858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190758
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171826446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190758
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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