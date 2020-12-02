© Getty

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Software AG ont signé un accord de prêt portant sur un montant maximum de 130 millions d’EUR. Les fonds mis à disposition soutiendront les activités de recherche-développement et d’innovation (RDI) de Software AG relatives à son futur portefeuille de logiciels d’entreprise. Le programme de RDI sera axé en particulier sur les technologies relatives à l’internet des objets appliqué à l’industrie, comme l’intégration en nuage, le streaming analytique et les technologies d’apprentissage automatique, ainsi que sur les produits et services à l’appui de la transition numérique des entreprises.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de la BEI en Allemagne : « Sans la transformation numérique, la pandémie aurait frappé notre économie beaucoup plus durement qu’elle ne l’a déjà fait. Les solutions numériques ont permis aux entreprises de poursuivre leurs activités et aux chaînes d’approvisionnement de rester intactes, ce qui a contribué à préserver l’emploi et les revenus. Pour la première fois, beaucoup de gens ont pris conscience des possibilités offertes par la transformation numérique. La BEI a dès le départ soutenu le passage au numérique en Europe et nous sommes prêts à redoubler encore d’efforts pour promouvoir une économie européenne numérique et compétitive. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers de soutenir des entreprises telles que Software AG, qui développent des solutions numériques de pointe pour promouvoir la transformation numérique des entreprises et de l’industrie en Europe. »

Matthias Heiden, directeur financier de Software AG : « Nous sommes sur la voie d’une transformation qui modifiera radicalement la manière dont nos clients vont utiliser nos logiciels pour améliorer leur activité. La flexibilité et la résilience n’ont jamais été aussi importantes pour les entreprises. Nous aidons nos clients à atteindre ces objectifs. Et la BEI nous appuie dans ce sens.

