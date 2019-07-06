Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

KEMI BIOPRODUCT MILL

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2023 : 50 000 000 €
12/12/2023 : 50 000 000 €
11/02/2021 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMI BIOPRODUCT MILL
Related public register
12/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Related public register
15/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Article sur un sujet connexe
Quand le bois met la pâtée aux combustibles fossiles

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2021
Statut
Référence
Signé | 11/02/2021
20190706
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KEMI BIOPRODUCT MILL
METSA FIBRE OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 604 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The projects consists of investments in the energy island and environmental protection measures of a larger project aiming at upgrading an existing pulp mill at the Promoter's site operational in Kemi, Finland.

The project aims at developing a modern pulp mill for the manufacturing of renewable pulp, through highly efficient production capacity, using sustainable feedstock.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. An environmental impact assessment will be carried out and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.

Documents liés
08/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMI BIOPRODUCT MILL
12/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
15/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMI BIOPRODUCT MILL
Date de publication
8 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125872363
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190706
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Date de publication
12 Oct 2023
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131840606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190706
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
15 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179925840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190706
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238333266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190706
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMI BIOPRODUCT MILL
Related public register
12/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Related public register
15/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL
Autres liens
Fiche récapitulative
KEMI BIOPRODUCT MILL
Fiche technique
KEMI BIOPRODUCT MILL
Article sur un sujet connexe
Quand le bois met la pâtée aux combustibles fossiles

À la une

Lien vers la source
Article sur un sujet connexe
Quand le bois met la pâtée aux combustibles fossiles
Autres liens
Related public register
08/02/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMI BIOPRODUCT MILL
Related public register
12/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Related public register
15/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEMI BIOPRODUCT MILL - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMI BIOPRODUCT MILL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes