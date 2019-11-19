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LRH WATER INFRA UPGRADE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
29/07/2020 : 50 000 000 €
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Projet apparenté
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 29/07/2020
20190669
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LRH WATER INFRA UPGRADE
LARIO RETI HOLDING SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 113 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns investments in water and wastewater infrastructure in the Province of Lecco (Lombardy Region) during the period 2019 - 2023.

The purpose of the planned investments is to: (i) increase the efficiency and reliability of the water systems (ii) enhance the performance of wastewater collection and treatment services to ensure compliance with regional environmental requirements. Some components will also contribute to closing the infringement procedure opened against Italy for failing to comply with the requirements of Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

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Projet apparenté
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LRH WATER INFRA UPGRADE
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
127121216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190669
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LRH WATER INFRA UPGRADE
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234551182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190669
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN
Date de publication
19 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
124091968
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190196
Dernière mise à jour
19 Nov 2019
Secteur(s)
Énergie, Eau, assainissement, Déchets solides
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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