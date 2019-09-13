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FAMOCO (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 9 070 000 €
France : 10 930 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 4 535 000 €
18/12/2019 : 4 535 000 €
18/12/2019 : 5 465 000 €
18/12/2019 : 5 465 000 €
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14/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMOCO (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
France : Plan d’investissement - la BEI finance le développement de Famoco

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20190366
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FAMOCO (EGFF)
FAMOCO SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project will finance Famoco's RDI activities. Famoco is a provider of mobility mainly used for identification and payment services used accross various industries. The company designs and commercialises its own line of Android based mobile terminals, as well as a proprietary cloud-based platform to set-up and control those devices remotely.

The project will finance Fomoco's investments aimed to develop new applications and to improve the range of devices and operating systems. This also includes investments into sales, production and logistics, marketing and customer service. The activities will be carried out in France and Belgium.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project concern research, development and innovation on IT services that are not specifically listed in the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directives.

The project promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMOCO (EGFF)
Date de publication
14 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124825752
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190366
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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14/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMOCO (EGFF)
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FAMOCO (EGFF)
Fiche technique
FAMOCO (EGFF)
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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