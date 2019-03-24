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LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant (.*)
108 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Laos : 108 000 000 €
Transports : 108 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2025 : 8 000 000 €
20/12/2019 : 100 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 8 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190324
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 108 million
EUR 398 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.

The proposed framework loan is expected to finance road rehabilitation works in Laos to maintain and improve connectivity and accessibility and to improve their climate resilience. The project will include road sections that require urgent rehabilitation as their current condition hampers economic development and access to public services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental and Social Management Framework is being prepared for the NR13 and it will be assessed to what extent this framework can apply for all schemes under the proposed framework loan. Gender issues will also be considered, to ensure that the road designs take into account the needs of various user groups. The projects under this framework loan will also improve the climate resilience of the roads and thus contribute to Climate Action.

It will be required that the promoter ensures that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAO RESILIENT ROADS FRAMEWORK LOAN
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122762041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190324
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Laos
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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