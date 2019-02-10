LA ISLA SOLAR PV

Fiche récapitulative
The project concerns the construction and operation of a solar photovoltaic plant with a total capacity of 182.5 MWp located in the municipality of Alcalá de Guadaira, in the province of Seville (Andalusia, Spain). The plant was awarded with a specific regulation as a result of a national competitive auction for renewable energy projects held in July 2017.
The EIB intermediated financing for this operation is expected to have an important demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield solar energy projects to be financed in Spain after the moratorium in 2012 and the new regulatory framework, which came into effect in 2014. Additionally, the present operation will contribute to the achievement of Spain 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.
The project falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and have been screened in by the competent authority, who confirmed that applicable EIA processes have been performed. The authorization procedure has been completed for the solar photovoltaic plant and the relevant interconnection facilities.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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