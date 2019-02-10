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LA ISLA SOLAR PV

Signature(s)

Montant
40 898 547,62 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 40 898 547,62 €
Énergie : 40 898 547,62 €
Date(s) de signature
9/12/2019 : 40 898 547,62 €
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Projet apparenté
SPANISH RENEWABLE ENERGY AUCTION PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 09/12/2019
20190210
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LA ISLA SOLAR PV
NOVASOL INVEST LA ISLA SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 41 million
EUR 121 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of a solar photovoltaic plant with a total capacity of 182.5 MWp located in the municipality of Alcalá de Guadaira, in the province of Seville (Andalusia, Spain). The plant was awarded with a specific regulation as a result of a national competitive auction for renewable energy projects held in July 2017.

The EIB intermediated financing for this operation is expected to have an important demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield solar energy projects to be financed in Spain after the moratorium in 2012 and the new regulatory framework, which came into effect in 2014. Additionally, the present operation will contribute to the achievement of Spain 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and have been screened in by the competent authority, who confirmed that applicable EIA processes have been performed. The authorization procedure has been completed for the solar photovoltaic plant and the relevant interconnection facilities.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LA ISLA SOLAR PV
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94511910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - EIA Maps
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94338573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Estudio de Gestion de Residuos de Construcción y Demolición
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94338457
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Estudio de Impacto Acústico
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94334034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94331240
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Environmental Assessment Study
Date de publication
7 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94342087
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Memoria Ambiental
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94339058
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Memoria Ambiental - Environmental Assessment Modifications
Date de publication
24 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94339061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Estudio Para la Evaluación del Impacto Paisajístico y Visual
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94335511
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA ISLA SOLAR PV - Estudio Hidrológico-Hidráulico
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94337446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - LA ISLA SOLAR PV
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149518062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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