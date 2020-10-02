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ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 85 000 000 €
Transports : 85 000 000 €
Date(s) de signature
4/02/2021 : 85 000 000 €
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Related public register
29/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
Communiqués associés
Maroc : signature d’un contrat de financement de 85 millions d’euros pour accélérer la digitalisation des infrastructures de transport autoroutières

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 04/02/2021
20190193
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 102 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of electronic toll collection and real-time traffic monitoring and management systems on the Moroccan motorway network.

The project aims at the digitalisation of payment systems, access to real-time information on traffic conditions and the personalisation of services for the users of Morocco's motorway network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If it would be located within the European Union, the project would not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related research, development and innovation (RDI) and Information and Communication Technology (ICT) activities take place mainly inside office type buildings and concern, to a large extent, software development that is not expected to produce any particular negative impact on the environment. The rollout of the telecom fibre infrastructure also has limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Nevertheless, full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require that the Promoter ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

To be guaranteed under ELM 2014-2020 or its successor.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131329626
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190193
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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