ADM MODERNISATION INFORMATIQUE - COVID19

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Implementation of electronic toll collection and real-time traffic monitoring and management systems on the Moroccan motorway network.
The project aims at the digitalisation of payment systems, access to real-time information on traffic conditions and the personalisation of services for the users of Morocco's motorway network.
If it would be located within the European Union, the project would not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related research, development and innovation (RDI) and Information and Communication Technology (ICT) activities take place mainly inside office type buildings and concern, to a large extent, software development that is not expected to produce any particular negative impact on the environment. The rollout of the telecom fibre infrastructure also has limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Nevertheless, full environmental details will be assessed during appraisal.
The Bank will require that the Promoter ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
To be guaranteed under ELM 2014-2020 or its successor.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.