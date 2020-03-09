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S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
1/10/2020 : 150 000 000 €
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24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 01/10/2020
20190047
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 487 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a section (about 41 km-long) of the S6 expressway between Bozepole and the "Tri-City" (metropolitan area consisting of Gdynia, Sopot and Gdansk) bypass. The project is located on a comprehensive Trans-European Transport Network (TEN-T) in a less developed region and will improve road traffic conditions in the corridor.

The investment is essential for improving the efficiency of the road connection to the Gdynia and Gdansk ports from the north-west regions of Poland. It forms part of the broader S6 route development, connecting Szczecin and Gdansk along the Baltic coastline of Poland with an expressway standard road. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road infrastructure capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits to be assessed.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full EIA procedure. EIA studies have been completed and the Competent Authorities have issued Environmental Decisions.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Date de publication
24 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125247408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190047
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym
Date de publication
20 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124439439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190047
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253049593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190047
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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