S6 EXPRESSWAY BOZEPOLE - TRICITY BYPASS

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project will finance the construction of a section (about 41 km-long) of the S6 expressway between Bozepole and the "Tri-City" (metropolitan area consisting of Gdynia, Sopot and Gdansk) bypass. The project is located on a comprehensive Trans-European Transport Network (TEN-T) in a less developed region and will improve road traffic conditions in the corridor.
The investment is essential for improving the efficiency of the road connection to the Gdynia and Gdansk ports from the north-west regions of Poland. It forms part of the broader S6 route development, connecting Szczecin and Gdansk along the Baltic coastline of Poland with an expressway standard road. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road infrastructure capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits to be assessed.
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring a full EIA procedure. EIA studies have been completed and the Competent Authorities have issued Environmental Decisions.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.