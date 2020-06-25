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WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI

Signature(s)

Montant
63 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 63 000 000 €
Énergie : 63 000 000 €
Date(s) de signature
25/06/2020 : 22 050 000 €
25/06/2020 : 40 950 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 25/06/2020
20180853
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
WINDKRAFT SIMONSFELD AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 63 million
EUR 84 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the implementation and operation of three wind farms in Lower Austria, totalling up to 80 MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The authorisation of all three wind farms was subject to an environmental impact assessment (EIA) process. Permit amendment processes are ongoing at the time of appraisal. Some turbines are located close to sites of nature conservation and also close to other wind farms.

The European Commission has exempted all contracts which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria from the scope of the Utilities Directive. No public procurement is required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
Date de publication
12 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95827528
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - UVE Zusammenfassung - Wind farm Prinzendorf III
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133479683
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen auf die Umwelt - Wind farm Prinzendorf III
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133484488
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Zusammenfassende bewertung der umweltauswirkungen - Poysdorf-Wilfersdorf V
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133478565
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen - Poysdorf-Wilfersdorf V
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133480991
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Auswirkungen der Vorhabensänderungen auf die Umwelt - Poysdorf-Wilfersdorf V
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95880857
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Dürnkrut III
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133484391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WINDFARMS PRINZENDORF AND POWI
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180201997
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180853
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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