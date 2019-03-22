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RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 39 000 000 €
Allemagne : 51 000 000 €
Suède : 69 000 000 €
Belgique : 117 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
3/04/2019 : 24 000 000 €
28/05/2019 : 39 000 000 €
3/04/2019 : 51 000 000 €
3/04/2019 : 69 000 000 €
28/05/2019 : 117 000 000 €
Autres liens
Related public register
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 03/04/2019
20180651
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
ATLAS COPCO AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 669 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop sustainable productivity solutions carried out in its compressor, vacuum and industrial business areas over the 2019-22 period in the EU.

The project will contribute to developing the promoter's knowledge and know-how in compressor, vacuum and industrial technologies for application in a wide range of industrial equipment. The promoter's RDI activities are essentially driven by the need to develop enhanced product solutions, which allow its clients to increase the levels of productivity, energy efficiency, safety and ergonomics as well as to reduce the environmental impact of their production processes. The project concerns the promoter's investments to be carried out in the 2019-2022 period in its European sites but primarily in Sweden and Belgium.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Date de publication
19 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88110161
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180651
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Pays de l’UE
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185104455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180651
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Pays de l’UE
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
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Fiche récapitulative
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
Fiche technique
RDI FOR SUSTAINABLE PRODUCTIVITY SOLUTIONS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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