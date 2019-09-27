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ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON

Signature(s)

Montant
27 434 842,25 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 27 434 842,25 €
Énergie : 27 434 842,25 €
Date(s) de signature
27/09/2019 : 27 434 842,25 €
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12/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Communiqués associés
Liban : la BEI finance le groupe libanais IPT Powertech afin d’améliorer l’efficacité énergétique du secteur des télécommunications

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2020
Statut
Référence
Signé | 27/09/2019
20180644
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
IPI GROUP (HOLDING) SAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 30 million (EUR 27 million)
USD 54 million (EUR 48 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance a new energy efficient infrastructure (cooling system, electrical supply, PV) for the existing and new cellular towers across Lebanon, to improve the energy efficiency and reliability of power supply, as well as increasing renewable energy consumption.

The main objective is to foster economic resilience in Lebanon, by improving the energy efficiency and providing a reliable and sustainable source of power to telecom infrastructures. As the country experiences very frequent electricity outage, this is critical to ensure continuous service of the mobile networks. Another objective is to contribute to climate change mitigation by increasing electricity generation capacity from renewable sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will bring global environmental benefits, through energy savings and CO2 emissions reduction. It will also reduce local pollution, by reducing the running hours of small and very polluting diesel generators.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Date de publication
12 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87575727
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180644
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY TELECOM LEBANON
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184811044
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180644
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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