La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 60 millions d’USD avec IPT Powertech Group destiné à appuyer l’efficacité énergétique des infrastructures de télécommunication au Liban et en Guinée. Premier financement octroyé à une entreprise libanaise, le prêt de la BEI intervient au titre de l’initiative Résilience économique de la Banque. Ce concours contribuera à la création de 1 950 emplois.

Le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre d’un soutien solide de l’EU à ces projets. Au total, la BEI et ses partenaires européens, DEG, Proparco et Finnfund, mettront 115 millions d’USD à la disposition du groupe libanais.

« Je me réjouis de signer le premier prêt de la BEI à une entreprise libanaise. Avec nos partenaires européens, notre financement appuiera l’action en faveur du climat en améliorant la production d’énergie renouvelable et en renforçant l’efficacité énergétique. Il permettra de créer des emplois et d’améliorer les services de télécommunication », a commenté Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature.

« Le financement des télécommunications et des énergies renouvelables est l’un des domaines sur lesquels DEG se concentre. Avec nos partenaires européens, nous sommes heureux d’accompagner IPT dans le développement plus approfondi et durable de son modèle commercial prometteur. Nous croyons en un partenariat à long terme », a ajouté Turan Caglayan, directeur principal de DEG pour le Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie centrale et l’Asie.

Le financement de la BEI appuiera l’installation de nouveaux équipements efficaces sur le plan énergétique pour des antennes existantes et nouvelles de télécommunications cellulaires au Liban et en Guinée, afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité de l’approvisionnement en énergie, et d’accroître le recours aux énergies renouvelables.

Le concours de la BEI, soit 60 millions d’USD, est réparti à parts égales entre les projets libanais et guinéens. Il contribuera à la création de plus de 250 emplois permanents au Liban et 1 700 en Guinée.

Les projets qui seront mis en œuvre par le groupe libanais non seulement stimuleront l’innovation et augmenteront la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication, mais ils appuieront aussi l’action en faveur du climat. Ces investissements aideront également à diffuser des connaissances dans le domaine des technologies de fabrication avancées.

Établie à Beyrouth, IPT Powertech Group est une société de services énergétiques (SSE) qui propose des solutions spécialisées, essentiellement pour le secteur des télécommunications, dans onze pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

La Banque européenne d’investissement est l’une des principales institutions de financement du développement dans la région méditerranéenne. Son objectif est de soutenir le développement économique et social en améliorant les conditions de vie des populations. La BEI entend établir une présence tangible dans les pays partenaires et mettre l’accent sur les priorités économiques et sociales des pays bénéficiaires. Outre ses capacités de financement, elle leur apporte une valeur ajoutée en matière de mise en œuvre des projets et de modernisation des politiques publiques grâce à son savoir-faire financier et technique et ses services de conseil.

L’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI, approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus.

