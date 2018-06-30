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CIMA (EGFF)

Signature(s)

Montant
14 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 14 000 000 €
Industrie : 14 000 000 €
Date(s) de signature
5/07/2019 : 7 000 000 €
5/07/2019 : 7 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 05/07/2019
20180630
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CIMA (EGFF)
CIMCO MARINE AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 14 million
EUR 28 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the development of marine outboard diesel engines offering increased fuel efficiency and environmental compatibility compared to the existing, highly polluting petrol engines. The investments supports research and development (R&D), as well as the capital expenditures related to the manufacturing and testing of the engines. Finally it includes operating expenditures and working capital needs supporting the growth of the company.

The R&D objectives include the development of engines with improved efficiency and environmental characteristics in terms of CO2 and local emissions, development of engine components that will improve drag in the water, and development of after treatment solutions to address the upcoming emission regulations. The capital investments will increase the production capacity as well as its efficiency through automation of the production line.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities take place in existing locations and neither have any environmental impact nor do they require any environmental authorizations. The investments related to the production capacity concern mainly tooling and equipment within existing authorised facilities that do not belong to the promoter.

The Company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CIMA (EGFF)
Date de publication
9 Aug 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88304995
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180630
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CIMA (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161248434
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180630
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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