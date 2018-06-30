CIMA (EGFF)

Fiche récapitulative
The project concerns the development of marine outboard diesel engines offering increased fuel efficiency and environmental compatibility compared to the existing, highly polluting petrol engines. The investments supports research and development (R&D), as well as the capital expenditures related to the manufacturing and testing of the engines. Finally it includes operating expenditures and working capital needs supporting the growth of the company.
The R&D objectives include the development of engines with improved efficiency and environmental characteristics in terms of CO2 and local emissions, development of engine components that will improve drag in the water, and development of after treatment solutions to address the upcoming emission regulations. The capital investments will increase the production capacity as well as its efficiency through automation of the production line.
The R&D activities take place in existing locations and neither have any environmental impact nor do they require any environmental authorizations. The investments related to the production capacity concern mainly tooling and equipment within existing authorised facilities that do not belong to the promoter.
The Company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.