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AFFORDABLE HOUSING RLBNW

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
23/09/2020 : 30 000 000 €
25/10/2022 : 45 000 000 €
4/11/2019 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Communiqués associés
Austria: La BEI et RLB NÖ-Wien soutiennent le logement social dans des régions en croissance

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 04/11/2019
20180609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING RLBNW
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 307 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intermediated framework loan to finance social and affordable housing units in the Austrian Federal States of Vienna and Niederosterreich. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

The project supports the financing of new built social and affordable housing units in the Federal State of Vienna and in the Federal State of Lower Austria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the relevant EU Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that any final beneficiaries falling under EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

Documents liés
27/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Date de publication
27 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92497827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180609
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Date de publication
28 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253083499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180609
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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