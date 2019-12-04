La Banque européenne d’investissement et RLB NÖ-Wien mettent à disposition 300 millions d’EUR pour la construction de logements subventionnés

L’initiative soutient la construction de 1 800 unités de logements sociaux neufs dans l’agglomération de Vienne ainsi qu’en Basse-Autriche

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (RLB NÖ-Wien) mettent à disposition de concert 300 millions d’EUR de financements à l’appui de la construction de logements abordables en Autriche. La banque de l’UE apporte des fonds correspondant à la moitié de ce montant, que RLB NÖ-Wien complètera par un montant équivalent. Ces fonds de 300 millions d’EUR au total seront acheminés, par l’intermédiaire de RLB NÖ-Wien, vers la construction de logements sociaux et subventionnés au cours des quatre années à venir.

Les prêts ainsi proposés à l’appui d’investissements seront assortis de taux fixes et de durées pouvant aller jusqu’à 28 ans. Le financement de la BEI permettra à des sociétés immobilières sans but lucratif et à des bailleurs sociaux et communaux dans l’est de l’Autriche de bénéficier des taux actuels historiquement bas pour la construction de logements sociaux neufs sur une durée de presque 30 ans. Ces conditions avantageuses profiteront aux locataires occupant des logements sociaux ou subventionnés faisant partie d’ensembles résidentiels construits en Basse-Autriche et à Vienne. Les prêts seront mis à disposition durant les quatre prochaines années.

Les fonds seront alloués à des régions dans lesquelles la demande de logements abordables est particulièrement forte. Une première tranche du financement de la BEI, d’un montant de 75 millions d’EUR, a été signée le 3 décembre 2019 à Vienne par Reinhard Karl, directeur général adjoint de RLB NÖ-Wien, en présence d’Andrea Tinagli, chargé des opérations de prêt de la BEI en Autriche. Une deuxième tranche d’un montant de 75 millions d’EUR supplémentaires devrait être mise à disposition en 2020.

Reinhard Karl, directeur général adjoint de RLB NÖ-Wien : « Gérer de manière responsable pour créer une valeur durable, voilà qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit qui a présidé à la fondation de Raiffeisen. La première caisse de crédit Raiffeisen d’Autriche a été fondée il y a plus de 130 ans en Basse-Autriche. Elle a joué un rôle protecteur pour les habitants de la région, favorisant leur prospérité et leur qualité de vie. Grâce au présent accord, RLB NÖ-Wien apporte aujourd’hui une contribution majeure à la création de logements abordables au bénéfice de la société, dans le droit fil de ses principes fondateurs. En collaboration avec la BEI, elle financera quelque 1 800 logements sociaux destinés à des familles, non seulement dans l’agglomération de Vienne mais aussi dans des territoires moins développés de Basse-Autriche. C’est seulement de cette manière que nous sommes à même d’aider ces régions à rester attrayantes pour leurs habitants et d’inciter des entreprises à s’y implanter puisqu’elles pourront trouver aussi dans ces territoires périphériques de la main d’œuvre qualifiée et un cadre de vie abordable. »

Andrea Tinagli, de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « L’agglomération de Vienne offre bien des attraits et une qualité de vie élevée. La capitale autrichienne accueille toujours plus d’habitants, ce qui rend les logements inabordables pour beaucoup. La banque de l’UE s’est fixé comme objectif d’inverser cette tendance et, de concert avec des partenaires solides en Autriche mais aussi dans d’autres États membres, de soutenir le logement abordable en mettant à disposition des financements à des conditions avantageuses et assortis de longues durées. Dans ce contexte, je me réjouis que nous puissions compter sur RLB NÖ-Wien, un partenaire fiable et très expérimenté avec qui nous entretenons une collaboration fructueuse depuis de nombreuses années déjà. »

Informations générales

À propos de Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG est une banque coopérative et commerciale moderne à vocation régionale. Elle est implantée dans la région orientale de l’Autriche et compte 266 000 clients. Elle est la société faîtière des banques Raiffeisen de Basse-Autriche, qu’elle appuie dans tous les aspects de l’activité bancaire. Les 56 banques Raiffeisen indépendantes de Basse-Autriche servent 974 000 clients au total, soit une part de marché de 42 %.