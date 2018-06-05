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NEW THERMAL STORAGE MANUFACTURING PLANT (EDP)

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 7 500 000 €
Industrie : 7 500 000 €
Date(s) de signature
31/03/2021 : 7 500 000 €
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14/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW THERMAL STORAGE MANUFACTURING PLANT (EDP)
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Israël : la BEI prête 7,5 millions d’EUR à Brenmiller Energy pour la construction d’une usine de stockage thermique innovante

Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 31/03/2021
20180605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEW THERMAL STORAGE MANUFACTURING PLANT (EDP)
BRENMILLER ENERGY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 18 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a production plant for the commercial roll-out of innovative, cost-competitive large-scale, long-duration thermal energy storage units suitable for different market applications and segments.

The aim of the operation is to co-finance under the InnovFin Energy Demonstration Projects ("EDP") the design, construction and operation of a manufacturing plant to produce and commercialise innovative thermal storage systems across Europe, North America and Africa. The Company plans the rollout of efficient and flexible clean energy storage modules. Its final purpose is to allow the stabilisation of the renewable energy production by adding flexibility to existing plants, eliminating the need for polluting back up conventional plants and lowering electricity prices and emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project research, development and innovation (RDI) activities are expected to be carried out in existing facilities, which are already authorised facilities that will not change their already-authorised scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) will therefore not be needed for the RDI stage as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. It could, however, be that the implementation and expansion of both demonstration manufacturing plants may require an EIA at the locations of project implementation. The Bank's services will put as a condition precedent for the final disbursements that the provider has to inform the Bank whether an EIA is necessary or and if yes, require that a positive EIA is a condition precedent for such disbursements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. However, the promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW THERMAL STORAGE MANUFACTURING PLANT (EDP)
Date de publication
14 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92271668
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180605
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Israël
Disponible au public
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