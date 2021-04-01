© Brenmiller

La BEI finance Brenmiller Energy au moyen d’un prêt d’amorçage-investissement de 7,5 millions d’EUR pour la construction d’une usine pionnière dans la fabrication de systèmes innovants de stockage de l’énergie thermique

Ce prêt bénéficie du soutien de la Commission européenne au titre de l’initiative Horizon 2020 et du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin

La solution de Brenmiller Energy fournit un stockage d’énergie peu coûteux et facilement modulable de plus de 8 heures

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Brenmiller Energy, un fournisseur israélien de solutions de stockage industriel de l’énergie, ont signé une convention de financement de 7,5 millions d’EUR visant à soutenir la construction de la première grande usine de l’entreprise pour son unité de stockage bGen. Ce prêt lui permettra de commercialiser son système de stockage de chaleur et de production de vapeur de troisième génération dans toute l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique, comblant ainsi l’écart entre les énergies renouvelables et l’électricité traditionnelle. L’opération bénéficie du soutien du volet Projets de démonstration dans l’énergie du dispositif InnovFin, qui est financé au titre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’UE.

Le système de stockage thermique de Brenmiller Energy se compose de trois éléments clés : stockage thermique, échangeurs de chaleur et générateur de vapeur, tous logés à l’intérieur de la même unité. Il utilise de la roche concassée comme matériau de stockage, ce qui garantit des performances élevées et un faible entretien au fil du temps ainsi qu’un cycle de fabrication respectueux de l’environnement. De plus, la technologie peut utiliser plusieurs sources de chaleur comme la chaleur résiduelle ou la biomasse. Elle peut également être chargée électriquement par des éléments chauffants électriques intégrés. En matière de production, l’unité de stockage est tout aussi polyvalente et peut fournir de l’énergie sous forme de vapeur, d’eau chaude, d’air ou d’électricité.

« De plus en plus de pays d’Europe et du monde entier se sont engagés à accroître la production d’électricité verte », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’énergie. « Bien qu’il s’agisse-là d’une mesure nécessaire, les énergies renouvelables ne résoudront pas à elles seules notre problème climatique. Le stockage de l’énergie devra jouer un rôle tout aussi important. Ce n’est que grâce à des systèmes de stockage fiables que nous pourrons compléter les énergies renouvelables intermittentes, accélérer la décarbonation du réseau électrique, améliorer la sécurité et l’efficacité du transport de l’électricité et garantir un approvisionnement énergétique plus sûr. L’accord signé aujourd’hui appuie un fournisseur de technologies prometteur dans ce domaine, et je suis heureux que la BEI puisse aider cette jeune entreprise innovante à accroître sa production. »

Avi Brenmiller, PDG de Brenmiller Energy : « La décarbonation de la production de chaleur, du chauffage industriel et du chauffage urbain est l’un des défis majeurs de la lutte contre les changements climatiques. Notre technologie unique de stockage thermique jouera selon moi un rôle important dans l’intégration des énergies renouvelables dans le segment industriel, permettant ainsi une intégration plus poussée des énergies renouvelables dans le réseau. Notre coopération avec la BEI est une étape importante de la commercialisation pleine et entière de notre technologie. Le soutien de la BEI facilitera la montée en puissance rapide de nos chaînes de production afin de répondre à la demande croissante de nos produits. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « Toutes les formes de stockage d’énergie, y compris thermique, joueront un rôle crucial dans notre transition vers un système énergétique décarboné. C’est notre première opération dans le cadre du volet Projets de démonstration dans l’énergie du dispositif InnovFin en Israël. Elle représente un succès de plus de la coopération qui existe depuis 25 ans entre l’Union européenne et Israël dans le domaine de la recherche et de l’innovation, ouvrant la voie à un meilleur alignement sur les priorités de l’UE, comme le pacte vert pour l’Europe. »

Le stockage d’énergie thermique est une technologie transversale qui contribuera à la mise en place d’un système énergétique vert et durable : en accroissant la part des énergies renouvelables, en particulier des technologies solaires thermiques et de conversion d’électricité en chaleur et de chaleur en électricité (ou thermoélectricité) ; en apportant de la flexibilité opérationnelle aux procédés industriels ; en permettant la récupération de la chaleur résiduelle dans les procédés industriels ; et en améliorant l’efficacité énergétique dans les procédés et les bâtiments industriels.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement est la banque de l’Union européenne. Institution de financement à long terme de l’Union européenne, elle est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. La Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE. L’investissement dans Brenmiller Energy a été rendu possible grâce au volet Projets de démonstration dans l’énergie du dispositif InnovFin, une initiative menée de concert avec la Commission européenne.

À propos de Brenmiller Energy

Brenmiller Energy fournit des solutions durables de stockage de l’énergie thermique. L’entreprise a été fondée en 2012 par Avi Brenmiller, ancien PDG de Siemens CSP et Solel, et une équipe de spécialistes des énergies renouvelables. Elle est cotée à la Bourse de Tel-Aviv depuis 2017.

Informations générales sur les produits financiers et les services de conseil InnovFin

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » propose une série de produits sur mesure qui permettront de mettre à disposition des financements à l’appui de projets de recherche et d’innovation menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d’infrastructures de recherche. InnovFin est déployé à l’appui d’activités qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d’accéder à un financement.

À propos du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin

Ce produit fournit des prêts, des garanties de prêt ou des financements de type fonds propres à des projets de démonstration innovants afin d’accélérer la transition énergétique. Le financement varie entre 7,5 et 75 millions d’EUR et soutient, entre autres, les technologies liées aux énergies renouvelables, les systèmes énergétiques intelligents, le stockage de l’énergie, le captage et le stockage ou l’utilisation du carbone, ainsi que l’économie circulaire. Il permet aux projets de passer de la phase de démonstration à celle de la commercialisation, comblant ainsi les déficiences du marché.