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PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/11/2021 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2022
Statut
Référence
Signé | 16/11/2021
20180691
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
EDF RENOUVELABLES SA,ENBRIDGE INC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Design, construction, financing and operation of a 24MW floating offshore windfarm located off the coast of Faraman (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation and greenhouse gas emission reduction, it thus contributes to environmental objectives. The project will contribute to the Bank's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources and transversal objectives of climate action. Floating turbines could allow projects to access project sites with better wind resources (for which the fixed-foundation solution would likely be too costly) and generate potential savings with regards to foundations and installation costs. The project is thus likely to contribute to the advance of EU technological leadership in wind energy and therefore support long-term EU economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Following an environmental impact assessment (EIA) process, the project received environmental authorisation in February 2019. The project is located within a Natura 2000 area; an appropriate assessment (AA) concluded that the project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the concerned nature conservation sites.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
Date de publication
27 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125598654
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180691
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - Natura 2000
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123902797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180691
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - Résumé Non Technique
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123909280
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180691
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - EIE
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165054169
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180691
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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