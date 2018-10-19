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BLACK SEA GAS CONNECTION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2018 : 50 000 000 €
24/01/2019 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2018
20180237
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BLACK SEA GAS CONNECTION
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction of new onshore natural gas transmission pipeline, which will connect the gas production from the Black Sea with the BRUA (Bulgaria, Romania, Hungary, Austria) gas corridor.

This project will enhance the security of gas supply in the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, the environmental impact assessment process has been completed, and the promoter has received the environmental and construction permits. The pipeline will be routed to avoid environmentally sensitive areas to the extent possible and to follow existing rights of way where appropriate, thus maintaining the integrity of sensitive zones. The impact that can typically be expected is mainly temporary, related to construction works and can usually be well managed by appropriate construction measures. An assessment of the potential environmental and social impacts along with checking alignment with the EIA Directive, as well as with the Habitats and Birds Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC, respectively) will be carried out during the appraisal.

The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the program have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Raport privind impactul asupra mediului
Date de publication
15 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85082957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată - Fişa speciei
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85087242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Fișa de evaluare a sectoarelor
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85084304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată - Fişa speciei
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85089304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată II
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85089518
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Fișa de evaluare a sectoarelor
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90263707
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BLACK SEA GAS CONNECTION
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86364593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85094448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180237
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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scoreboard - BLACK SEA GAS CONNECTION
Date de publication
8 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88702400
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180237
Dernière mise à jour
8 Feb 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Roumanie
Disponible au public
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