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SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 90 000 000 €
Énergie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2018 : 90 000 000 €
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21/09/2018 - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 30/10/2018
20180177
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
SOCIETA GASDOTTI ITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the promoter's investments over the 2018-2022 period to extend the network of gas transmission pipelines in Central and Southern Italy.

This project aims at: (i) improving the integration with the national gas transport network of the gas storage and production sites in the area; (ii) allowing reverse flows to Northern regions and to the national gas transport network; (iii) increasing flexibility and security of gas supply in Central Italy. The infrastructure also allows for improved safety, reliability, flexibility and operational management of the promoter's gas transport network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring regional competent authorities to determine the need for an EIA. An EIA was conducted for the Larino-Chieti pipeline and the environmental permit has been issued by the competent authorities. An EIA screening was also conducted for the San Marco-Recanati pipeline that concluded that no EIA was required for this specific component.

The investment is subject to the public procurement provisions defined in Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Pag. 1-110
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84044560
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Progettuale - Pag. 1-95
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84049166
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale Quadro di Riferimento Ambientale – Pag. 1-154
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84047783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84049175
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Stima degli Impatti – Pag. 1-118
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84048171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Maps and diagrams
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84483439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1011
Date de publication
29 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84044566
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1009
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84047876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1010
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84048174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1006
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84049172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Sintesi Non Tecnica
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84050099
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1007
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84044565
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1008
Date de publication
31 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84050173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Topographic map
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84477533
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Topographic map
Date de publication
30 May 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84513648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84291722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180177
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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scoreboard - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86429059
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180177
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Italie
Disponible au public
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