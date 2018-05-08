SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT

Fiche récapitulative
The project consists of the financing of the promoter's investments over the 2018-2022 period to extend the network of gas transmission pipelines in Central and Southern Italy.
This project aims at: (i) improving the integration with the national gas transport network of the gas storage and production sites in the area; (ii) allowing reverse flows to Northern regions and to the national gas transport network; (iii) increasing flexibility and security of gas supply in Central Italy. The infrastructure also allows for improved safety, reliability, flexibility and operational management of the promoter's gas transport network.
The project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring regional competent authorities to determine the need for an EIA. An EIA was conducted for the Larino-Chieti pipeline and the environmental permit has been issued by the competent authorities. An EIA screening was also conducted for the San Marco-Recanati pipeline that concluded that no EIA was required for this specific component.
The investment is subject to the public procurement provisions defined in Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.