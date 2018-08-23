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TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 20 000 000 €
Aménagement urbain : 1 600 000 €
Éducation : 18 400 000 €
Date(s) de signature
5/04/2019 : 1 600 000 €
5/04/2019 : 18 400 000 €
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15/10/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
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18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Communiqués associés
Estonie : soutien de la BEI au programme d’investissement municipal de Tartu

Fiche récapitulative

Date de publication
23 août 2018
Statut
Référence
Signé | 05/04/2019
20180163
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TARTU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 46 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the Estonian city of Tartu's 2018-2022 five-year investment programme.

A preliminary list of schemes has been made available to the Bank and the project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, education and sport, social and health infrastructure, and cultural heritage. These schemes will benefit the city of Tartu.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Estonia, as an EU member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE - Tartu linna üldplaneering (In Estonian)
Date de publication
15 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87543649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180163
Secteur(s)
Aménagement urbain
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TARTU EDUCATION AND URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86649041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180163
Secteur(s)
Aménagement urbain
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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EIB to support Tartu’s municipal investment programme
Tartu Education and Urban Infrastructure
©Tartu

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