DEVIALET (EGFF)

Fiche récapitulative
The project concerns the investment programme of an innovative consumer electronics provider to support its growth and successful global market positioning.
The proposed investment aims at supporting the promoter's strategy: (i) to develop innovative technologies to be applied to future consumer audio products; (ii) to develop new products to broaden the product portfolio in order to address new market segments; and (iii) to sustain the company's competitiveness in manufacturing its core products' components in-house. The proposed investments also aim also to support the expansion of the company's distribution network with its own stores. The investments are carried out mostly in the EU and predominantly in France.
The proposed investments concern research, development and innovation activities in consumer audio products, the manufacturing of prototypes and pre-series audio products, as well as related commercialisation activities for their global marketing and distribution. The project activities will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. Overall, the project's environmental impact can be expected to be very limited.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.