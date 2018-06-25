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DEVIALET (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2018 : 10 000 000 €
27/07/2018 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVIALET (EGFF)
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 27/07/2018
20170944
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEVIALET (EGFF)
DEVIALET SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the investment programme of an innovative consumer electronics provider to support its growth and successful global market positioning.

The proposed investment aims at supporting the promoter's strategy: (i) to develop innovative technologies to be applied to future consumer audio products; (ii) to develop new products to broaden the product portfolio in order to address new market segments; and (iii) to sustain the company's competitiveness in manufacturing its core products' components in-house. The proposed investments also aim also to support the expansion of the company's distribution network with its own stores. The investments are carried out mostly in the EU and predominantly in France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed investments concern research, development and innovation activities in consumer audio products, the manufacturing of prototypes and pre-series audio products, as well as related commercialisation activities for their global marketing and distribution. The project activities will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. Overall, the project's environmental impact can be expected to be very limited.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement.

Documents liés
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVIALET (EGFF)
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVIALET (EGFF)
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84707188
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170944
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143621431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170944
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVIALET (EGFF)
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
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Fiche récapitulative
DEVIALET (EGFF)
Fiche technique
DEVIALET (EGFF)

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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