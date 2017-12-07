Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST

Signature(s)

Montant
19 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 19 300 000 €
Énergie : 19 300 000 €
Date(s) de signature
9/05/2018 : 2 300 000 €
9/05/2018 : 17 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
Related public register
25/01/2018 - Résumé non technique - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Related public register
09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Related public register
23/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Communiqués associés
Autriche : la BEI et Erste Bank soutiennent le développement des énergies renouvelables en Autriche

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 09/05/2018
20170780
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
ENERGIEPARK BRUCK LEITHA GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 19 million
EUR 27 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of 5 wind turbines in Lower Austria and Burgenland, respectively, totaling 17MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest and also close to other wind farms. Potential impact on sites of nature conservation interest, including cumulative impacts, will be analysed carefully.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
25/01/2018 - Résumé non technique - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
23/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Autres liens
Communiqués associés
Autriche : la BEI et Erste Bank soutiennent le développement des énergies renouvelables en Autriche

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78996929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80273849
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81523349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80027760
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80027048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
Date de publication
23 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81643431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137689352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170780
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
Related public register
25/01/2018 - Résumé non technique - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Related public register
09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Related public register
23/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Autres liens
Fiche récapitulative
WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Fiche technique
WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Communiqués associés
Autriche : la BEI et Erste Bank soutiennent le développement des énergies renouvelables en Autriche

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Autriche : la BEI et Erste Bank soutiennent le développement des énergies renouvelables en Autriche
Autres liens
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
Related public register
25/01/2018 - Résumé non technique - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
Related public register
25/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Related public register
09/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Related public register
23/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes