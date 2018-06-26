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PIRAEUS PORT EXPANSION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2019 : 100 000 000 €
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18/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIRAEUS PORT EXPANSION
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 08/11/2019
20170773
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PIRAEUS PORT EXPANSION
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 281 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion and upgrade of several areas of the port of Piraeus, Greece. The main project components include the expansion of the car terminal, the improvement of infrastructure of the ship repair zone, the development of a new port logistics centre, the construction of a new cruise passenger handling facility and the acquisition of new container terminal equipment. It also includes the renovation and upgrade of miscellaneous other port and electromechanical (E/M) equipment and installations to achieve the required service levels for the port operations.

The port of Piraeus is the main sea gateway of Greece and one of the largest in the Mediterranean, since its geographical position makes it a focal contact point between the islands and the mainland, as well as an international marine tourism and transit trade center. The project includes a number of components, some of which are part of a circa EUR 300m compulsory investment programme and others in addition to this that have been selected in order to upgrade the port's infrastructure and services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, the environmental impact assessment (EIA) directive 2011/92/EC as amended by 2014/52/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be assessed in detail during appraisal.

Undisclosed information

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIRAEUS PORT EXPANSION
Date de publication
18 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94528907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170773
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Date de publication
2 Feb 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137934438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170773
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
Date de publication
10 Feb 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137251982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170773
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΛΠ ΑΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ
Date de publication
2 Feb 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137934437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170773
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PIRAEUS PORT EXPANSION
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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