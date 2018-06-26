PIRAEUS PORT EXPANSION

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project concerns the expansion and upgrade of several areas of the port of Piraeus, Greece. The main project components include the expansion of the car terminal, the improvement of infrastructure of the ship repair zone, the development of a new port logistics centre, the construction of a new cruise passenger handling facility and the acquisition of new container terminal equipment. It also includes the renovation and upgrade of miscellaneous other port and electromechanical (E/M) equipment and installations to achieve the required service levels for the port operations.
The port of Piraeus is the main sea gateway of Greece and one of the largest in the Mediterranean, since its geographical position makes it a focal contact point between the islands and the mainland, as well as an international marine tourism and transit trade center. The project includes a number of components, some of which are part of a circa EUR 300m compulsory investment programme and others in addition to this that have been selected in order to upgrade the port's infrastructure and services.
Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, the environmental impact assessment (EIA) directive 2011/92/EC as amended by 2014/52/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be assessed in detail during appraisal.
Undisclosed information
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.