Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EUREKA SHIPPING FINANCING

Signature(s)

Montant
10 125 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 10 125 000 €
Transports : 10 125 000 €
Date(s) de signature
7/12/2018 : 3 375 000 €
7/12/2018 : 3 375 000 €
7/12/2018 : 3 375 000 €
Autres liens
Related public register
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUREKA SHIPPING FINANCING
Related public register
27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Communiqués associés
Chypre/Pays-Bas : signature avec ABN Amro du premier soutien, sous le signe de l’écologie, à une compagnie maritime européenne
Projet apparenté
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2018
Statut
Référence
Signé | 07/12/2018
20170715
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUREKA SHIPPING FINANCING
EUREKA SHIPPING HOLDINGS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 29 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction of three cement carrier vessels for the promoter's fleet. The vessels will be constructed and operated in compliance with the International Maritime Organisation (IMO) and EU regulations and will operate under an EU flag.

The project vessels will serve northern European ports, predominantly in the Sulphur Emission Control Areas (SECAs) of the Baltic and North Sea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will support the transport of cement via short-sea shipping. As the alternative transport mode would be road transport, the project contributes to a more sustainable modal split in Europe and helps reducing the overall climate impact of transport. In addition, the project will contribute to the improvement of the environmental performance of the promoter's fleet, with the new vessels operating with significantly better fuel efficiency and reduced emissions of air pollutants. Therefore, the project contributes to sustainable transport and climate change mitigation, in line with the Bank's Transport Lending Policy as well as with EU and EIB objectives on Climate Action.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement was completed through a negotiated procedure between the ship owner and a number of shipyards. The procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Documents liés
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUREKA SHIPPING FINANCING
27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Projets associés
Projet apparenté
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME
Autres liens
Communiqués associés
Chypre/Pays-Bas : signature avec ABN Amro du premier soutien, sous le signe de l’écologie, à une compagnie maritime européenne

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUREKA SHIPPING FINANCING
Date de publication
7 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82038505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170715
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Date de publication
27 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151191065
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170715
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUREKA SHIPPING FINANCING
Related public register
27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Autres liens
Fiche récapitulative
EUREKA SHIPPING FINANCING
Fiche technique
EUREKA SHIPPING FINANCING
Communiqués associés
Chypre/Pays-Bas : signature avec ABN Amro du premier soutien, sous le signe de l’écologie, à une compagnie maritime européenne
Projet apparenté
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Chypre/Pays-Bas : signature avec ABN Amro du premier soutien, sous le signe de l’écologie, à une compagnie maritime européenne
Autres liens
Related public register
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUREKA SHIPPING FINANCING
Related public register
27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Projet apparenté
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes