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WATERSCHAP FRIESLAND

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
13/03/2018 : 100 000 000 €
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP FRIESLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
15 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 13/03/2018
20170536
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATERSCHAP FRIESLAND
WETTERSKIP FRYSLAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 252 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the 2017-2021 investment programme of Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslan), in the north of the Netherlands. The programme focuses on flood protection dyke strengthening schemes, water management systems and wastewater treatment infrastructure works.

The investment will help protect the safety of human lives and livelihoods by financing maintenance and upgrading of dykes, water and wastewater infrastructure exposed to harsh weather conditions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes of the investment programme fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Compliance with the EIA Directive, the Habitats and Birds Directives and NATURA 2000 will be verified in detail during the appraisal.

The compliance of the procurement procedures with the EU legislation will be assessed during the appraisal.

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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP FRIESLAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATERSCHAP FRIESLAND
Date de publication
12 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79738242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Milieueffectrapportage deel 1 - Verkenning
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184573254
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Reactienota VKA en MER
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184561551
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Deelrapport MER deel 1 - waterveiligheid
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184564275
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184577018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Natuurtoets Oever- en Kadeproject Sneek Zuid Toetsing aan de Flora- en faunawet, EHS, Natuurbeschermingswet 1998 en KRW - Wetterskip Fryslân
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184589993
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - m.e.r - beoordelingsnotitie
Date de publication
4 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184553620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Milieueffectrapportage deel 1
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184583257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Deelrapport MER deel 1 - Energie en materiaalgebruik
Date de publication
5 Dec 2023
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184564274
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP FRIESLAND
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
182234556
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170536
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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