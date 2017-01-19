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FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
17/01/2019 : 37 500 000 €
17/01/2019 : 37 500 000 €
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06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
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26/03/2019 - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 17/01/2019
20170119
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FORESIGHT ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS
FORESIGHT GROUP LLP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 67 million (EUR 78 million)
GBP 500 million (EUR 576 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investment fund focusing on equity investments in infrastructure projects mainly in the UK and other European countries

The fund's strategy is to capture the long-term market opportunities driven by the transformation occurring in European and also global energy markets. The fund is targeting investments in (i) renewable energy projects and (ii) enabling infrastructure for renewable energy, such as flexible generation and storage as well as interconnection and transmission.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80599409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170119
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256249083
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170119
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
26 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
83453710
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170119
Dernière mise à jour
26 Mar 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
FORESIGHT ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS
Fiche technique
FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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