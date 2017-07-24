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SCALING SOLAR PV ZAMBIA I

Signature(s)

Montant
10 148 557,61 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 10 148 557,61 €
Énergie : 10 148 557,61 €
Date(s) de signature
20/06/2018 : 10 148 557,61 €
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29/10/2017 - Résumé non technique - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
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Communiqués associés
Zambie : la BEI soutient un projet d’énergie solaire
Projet apparenté
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 20/06/2018
20170004
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
ENEL GREEN POWER SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 46 million (EUR 39 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The construction and operation of an independent 34MW solar photovoltaic (PV) plant under the World Bank Group's Scaling Solar programme, located in the Lusaka industrial zone, Zambia

Investment in solar energy will help reduce power outages and meet the rapid demand growth with lower greenhouse gas (GHG) emissions than fossil-fuel-based alternatives, thereby supporting the sustainable economic development of Zambia. The project contributes to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals, especially SDG 7, affordable and clean energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have limited environmental and social impact during construction and operation. The Bank will review the impact assessments and corresponding authorisation processes during appraisal, including a verification of compliance with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Date de publication
29 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77835196
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170004
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume III - Figures and Appendices
Date de publication
29 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77832153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170004
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume II
Date de publication
29 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77843570
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170004
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74142870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170004
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148247098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170004
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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