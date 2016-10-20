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LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT

Signature(s)

Montant (.*)
10 400 000 €
Pays
Secteur(s)
Albanie : 10 400 000 €
Eau, assainissement : 3 120 000 €
Aménagement urbain : 7 280 000 €
Date(s) de signature
5/07/2019 : 720 000 €
5/07/2019 : 1 680 000 €
5/07/2019 : 2 400 000 €
5/07/2019 : 5 600 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 680 000 € fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND ,a 720 000 € Investment Grants fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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Albania: EIB supports urban development

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 05/07/2019
20161020
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
CITY OF TIRANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 24 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the urban redevelopment of Lana river front in the territory of the city of Tirana in Albania. Investments include the reorganisation of streets and associated urban infrastructure on either riverbank as well as the improvement of the Lana river bed to prevent future flooding in the area.

The project is expected to result in an improved quality of life, public safety and the reduction in costs caused by flooding thus helping the city become more resilient and adapted to climate change. The project will contribute to an improved environment and will promote economic growth and local employment during the construction phase.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will assess the compliance of the project with EU environmental legislation, policy and EIB environmental and social standards. Certain project components (e.g. flood protection measures) might be subject to Environmental Impact Assessments (EIAs) and biodiversity assessments. Any potential negative externalities, as well as environmental and social regulation issues will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - VLERËSIM PARAPRAK I NDIKIMIT NË MJEDIS (Albanian version)
Date de publication
6 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88042072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20161020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
Date de publication
21 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84770790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
Date de publication
13 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125453165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20161020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - December 2022
Date de publication
23 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190680876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20161020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - Amendment - January 2024
Date de publication
23 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190682215
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20161020
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Albanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

Signature for Lana River Front Urban Redevelopment in Tirana
Lana River Front Urban Redevelopment in Tirana
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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