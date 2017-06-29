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AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

Signature(s)

Montant
399 991 769,4 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 399 991 769,4 €
Transports : 399 991 769,4 €
Date(s) de signature
7/04/2020 : 12 944 085,79 €
7/04/2020 : 387 047 683,61 €
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13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 07/04/2020
20160877
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1249 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design (partly), construction (partly), financing, operation and maintenance of the 76.3km A3 motorway section between the Biebelried intersection (AK Biebelried) and the Fürth/Erlangen intersection (AK Fürth/Erlangen) in the German State of Bavaria. The project is to be procured through an availability-based public-private partnership (PPP) model for a period of 30 years including construction. In particular, the project refers to the widening to six lanes (2x3) of a 76.3km section of the A3 motorway.

The project aims to improve traffic conditions by increasing capacity on a congested section of the German and European road network. The project will improve connectivity in Bavaria and is part of a larger programme to improve German motorways.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU as well as Directive 89/665/EEC or 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The tender process was launched in October 2016 and is currently at pre-qualification stage.

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13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Aschbach - Östlich AS Schlüsselfeld
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76773456
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Autobahnkreuz Biebelried - Mainbrücke Dettelbach
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76768301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Fuchsberg - Geiselwind
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76762097
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Geiselwind - Aschbach
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76759193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Klebheim - Nördlich TR Aurach
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76759417
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Mainbrücke Dettelbach - Westlich AS Wiesentheid
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76780589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Nördlich TR Aurach - AK Fürth - Erlangen
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76766323
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Steigerwald
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76766126
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Strecke
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76771412
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich Höchstadt - N - Klebheim
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76767544
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Westliche AS Wiesentheid Fuchsberg
Date de publication
2 Jul 2017
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76767685
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74427458
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160877
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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