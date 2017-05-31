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BMCE LIGNE BLEUE MBIL

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 10 000 000 €
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
6/12/2017 : 10 000 000 €
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Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
31/10/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Article sur un sujet connexe
Eau bleue et avenir vert

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 06/12/2017
20160852
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BMCE LIGNE BLEUE
BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A dedicated bank-intermediated EIB loan to finance projects mainly by private promoters in the water sector in Morocco

This loan, intermediated by Banque Marocaine du Commerce Exterieur (BMCE) and co-financed with Agence Française de Développement (AfD), will finance small-scale water treatment, reuse, efficiency measure and wastewater treatment projects for industries, water-intensive private entities as well as public sector water operators in Morocco.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing comply with national legislation and the EIB's environmental and social standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
31/10/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
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Publications connexes
Project Completion Report - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75346166
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160852
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179754005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160852
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/10/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
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BMCE LIGNE BLEUE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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