PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE

Fiche récapitulative
Le projet concerne la construction de 150 écoles primaires rurales disperséees au travers du pays.
Le projet vise à contribuer au renforcement (i) de l'équité dans l'accès à l'éducation (en particulier pour les jeunes filles), et (ii) à l'amélioration de la qualité du système public éducatif. L'objectif est d'augmenter le taux de scolarisation et de réduire les taux de redoublement et d'abandon dans neuf régions spécifiques principalement dans le milieu rural. L'égalité d'accès à l'éducation devrait en outre contribuer à l'inclusion sociale à long terme pouvant faciliter, entre autres, l'amélioration de l'accès à des opportunités d'emploi des jeunes.
Un projet présentant des caractéristiques similaires au sein de l'UE serait classé dans l'Annexe II de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, ce qui nécessiterait une décision de l'autorité compétente rendant obligatoire ou non une étude d'impact environnemental (EIE). Les infrastructures d'éducation ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la directive EIE de l'UE et les États membres ne sont donc pas tenus d'en avoir une. Cependant, les investissements pourraient être couverts par l'Annexe II de la directive s'ils sont classés comme des opérations d'aménagement urbain. La nécessité d'avoir des EIE sera étudié durant l'instruction.
La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation de marchés de la BEI.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.