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EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 50 000 000 €
Suède : 150 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/05/2020 : 12 500 000 €
31/05/2021 : 12 500 000 €
29/11/2016 : 25 000 000 €
27/05/2020 : 37 500 000 €
31/05/2021 : 37 500 000 €
29/11/2016 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 29/11/2016
20160569
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUROPEAN SPALLATION NEUTRON SOURCE - ESS
EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 1843 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

Construction and operation of a multi-disciplinary research laboratory in Lund, Sweden, based on the world's most powerful neutron source

The European Spallation Source (ESS) will create a pan-European research infrastructure that will serve a community of 5 000 researchers across numerous research areas such as new materials (nanomaterials), energy and climate (fuel cells, batteries, biofuels, solar energy and superconductors), health (tissues, proteins, enzymes and other complex biological materials), engineering (catalysers, aeroplane wings, automobile engines), chemistry (environmentally friendly detergents, paints, cleaners and lubricants), or environmental technology (improved knowledge of water treatment and cleaner industrial processes). The ESS is one of the strategic research infrastructure projects under the "Excellent Science" programme of Europe's Horizon 2020 strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The facility will require permits in line with the Swedish Radiation Protection Act, the Swedish Environmental Code and the Swedish Planning & Building Act. Radiation protection and safety will be carefully monitored by the regulatory authorities. The status of the authorisations will be assessed during appraisal of the project. Research infrastructure is not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though due to its size, the project could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. Procurement issues will be reviewed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68948042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Deldom
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86842348
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Tillstånd - Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86846376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Permit - The Swedish Radiation Safety Authority Decision
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86848909
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Dom
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86847504
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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