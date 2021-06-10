© Perry Nordeng/ESS

La Banque européenne d’investissement accorde une troisième ligne de crédit à l’appui de l’infrastructure de recherche European Spallation Source (ESS), à Lund (Suède).

La ligne de crédit, d’un montant de 50 millions d’EUR, est approuvée au titre d’InnovFin, dispositif financé par le programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon 2020.

La Banque européenne d'investissement a accordé un accord de prêt de 50 millions d'EUR (505 millions de SEK) à l'ESS, à Lund (Suède). La ligne de crédit a été octroyée en vertu du dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation », avec le soutien financier de l’Union européenne au titre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE. Elle s‘inscrit dans le prolongement d’une ligne de crédit existante ouverte en 2016 avec un encours total de 200 millions d’EUR. La construction de l’ESS se poursuit malgré la pandémie de COVID-19. À la fin de 2020, le projet était achevé à près de 75 %.

Le projet relatif à l’ESS avait été le premier de type « ERIC »* à être directement financé par la banque de l’UE. En plus du financement, les services de conseil du dispositif InnovFin de la BEI ont également fourni un appui technique permettant de préparer le terrain pour la conclusion, réussie, de l’accord de prêt.

« La capacité de recherche unique de l'ESS génère des opportunités considérables dans les domaines des sciences de la vie, de l’énergie et des technologies environnementales, qui font aussi partie des objectifs prioritaires de la BEI », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. Nous avons accordé notre soutien à ce projet depuis ses débuts et nous sommes heureux de poursuivre notre engagement en faveur de cette remarquable réussite, aboutissement des efforts déployés à l’échelle européenne dans le domaine scientifique. L'Europe doit rester à l’avant-garde de la recherche scientifique internationale et la BEI s’engage à financer des projets de recherche lorsqu’elle peut le faire. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, s’est exprimée en ces termes : « La Commission est heureuse d’apporter son soutien à l’ESS et à son unique capacité de recherche. Ce projet très ambitieux fait avancer de manière considérable la science dans la vie courante et nous sommes fiers de contribuer à sa réussite. »

L’ESS peut être comparée à un grand « microscope », car les techniques de dispersion des neutrons offrent la possibilité d’étudier la structure des matériaux et les mouvements à l’échelle atomique et moléculaire. Grâce à cette installation, les chercheurs pourront observer et comprendre la structure de base des atomes et les forces qui s’exercent, à des échelles d’espace et de temps impossibles à atteindre avec d’autres sources de spallation. L’ESS offre ainsi de nouvelles opportunités aux chercheurs dans de nombreuses disciplines telles que les sciences de la vie, l’environnement, l’énergie, le transport et l’ingénierie ainsi que la physique, la chimie et même l’archéologie.

L’avancement des travaux de construction de l’ESS à l’automne 2020.

Background Information:

InnovFin - EU Finance for Innovators - Under Horizon 2020, the EU research and innovation programme for 2014-2020, the European Commission and the European Investment Bank Group (EIB and EIF) launched a new generation of financial instruments and advisory services in 2014 to help innovative firms access finance more easily. Until 2020, “InnovFin – EU Finance for Innovators” is offering a range of tailored products which provides financing in support of research and innovation by small, medium-sized and large companies and the promoters of research infrastructure.

InnovFin Large Projects aims to improve access to risk finance for research and innovation (R&I) projects emanating from larger firms; universities and public research organisations; R&I infrastructure (including innovation-enabling infrastructure); public-private partnerships; and special-purpose vehicles or projects (including those promoting first-of-a-kind, commercial-scale industrial demonstration projects). Loans and guarantees from EUR 25m to EUR 300m will be provided directly by the EIB.

European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research centre based on the world's most powerful neutron source. . ESS is a pan-European project, with Sweden and Denmark serving as host countries. The main research facility is currently under construction in Lund, Sweden, and the Data Management and Software Centre (DMSC) is located in Copenhagen, Denmark. ESS is expected to complete the construction phase in 2025. It is anticipated that 2.000-3.000 guest researchers from universities, institutes and industry will participate in the ESS user program each year, making use of the facility’s broad range of neutron instruments to answer their scientific questions.

* Le cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure de recherche européenne (ERIC) est conçu pour faciliter la mise en œuvre et l’exploitation conjointes d’infrastructures de recherche d’intérêt européen.