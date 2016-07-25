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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
13/02/2017 : 100 000 000 €
25/06/2018 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 13/02/2017
20160398
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
AQUAFIN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 454 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises schemes for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium-sized wastewater treatment plants, plus some upgrading of existing wastewater treatment plants for tertiary treatment in the Flemish region. Implementation of the sub-projects is planned for 2017-2020.

The project will improve and expand the existing infrastructure for wastewater collection and treatment. The works included in the project aim at cost-efficient solutions to comply with the mandatory environmental requirements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Flemish region has been meeting the requirements of the Urban Wastewater Directive since 2012. The operation will support the region to keep this compliance as well as to improve the quality of wastewater services provided. Aquafin has a good environmental awareness and has developed operating procedures to optimise the performance and cost-effectiveness of its systems. So far, it has demonstrated in the previous operations with the Bank that it fully complies with the Environmental Impact Assessment, Birds and Habitats Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC) with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Date de publication
3 Feb 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70530249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147124136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147124135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147115228
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147124007
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147141806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147117199
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147139827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147114571
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147117869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147125336
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147116431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147122587
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147122267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147117986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147125898
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147124569
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147116673
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150237693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160398
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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