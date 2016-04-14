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ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 140 000 000 €
Éducation : 140 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2016 : 140 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 09/06/2016
20160172
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
ESPOON KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 358 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of new schools and daycare centres and the refurbishment and/or extension of existing schools.

The project supports the implementation of the city of Espoo's education strategy and comprises the construction of four new pre-schools/daycare centres (of which one will be open 24/7) and three new comprehensive schools, the extensions of three school campuses and the refurbishment of one comprehensive and one upper secondary school in Espoo over the period 2016-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion.

The public buildings will be required to at least meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Date de publication
8 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66903378
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160172
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164516177
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160172
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative
ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE
Fiche technique
ESPOO EDUCATION INFRASTRUCTURE

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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