SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bangladesh : 130 000 000 €
Eau, assainissement : 130 000 000 €
Date(s) de signature
4/06/2018 : 40 000 000 €
10/10/2025 : 90 000 000 €
Fiche technique
SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR
Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 04/06/2018
20160156
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR
DHAKA WATER SUPPLY AND SEWERAGE AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 408 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will develop a new sustainable surface water resource that will contribute to meeting increasing water demand in Dhaka and enable a reduction in extraction from over-exploited groundwater resources. The project will increase the security of water supply and improve the resilience to adverse impacts from climate change.

By developing a new surface water supply scheme and by extending the distribution networks, the project will provide a long-term more reliable and sustainable water supply facing the growth of the population and also benefitting low-income communities. It will help to improve the living conditions of about 2 500 000 people in terms of health, commercial activities, etc.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a positive impact through the provision of a more reliable and sustainable water supply in Dhaka to face population growth and to reduce poverty through the delivery of a better water supply service. It will be beneficial to public health and to the productivity of the population. It will also help to reduce the use of groundwater resources and thus contribute to climate change adaptation. The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the environmental and social principles of the EU will be analysed.

The promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB, AFD and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the EU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The proposed operation will contribute to economic and environmental sustainability in Bangladesh in general, and, in particular, will help the country to achieve its Sustainable Development Goal Nº 6 on Clean Water & Sanitation (Ensure access to water and sanitation for all).

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR
Date de publication
22 Feb 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70469729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160156
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR - Environmental and Social Impact Assessment
Date de publication
12 Aug 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250563106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160156
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAIDABAD RAW WATER CONVEYOR - Non Technical Summary
Date de publication
12 Aug 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250506646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160156
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

