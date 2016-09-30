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PONT DE BIZERTE

Signature(s)

Montant
123 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 123 000 000 €
Transports : 123 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2016 : 123 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 03/01/2017
20160012
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PONT DE BIZERTE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 123 million
EUR 247 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 2x2 lane viaduct of about 2070 m and its connections to the urban network of the city of Bizerte

The project rationale is to reduce traffic congestion in the city centre of Bizerte, Tunisia's third-largest city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located within the EU, it would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and would require full EIA and public consultation. Two full EIA procedures with public consultations for the different components of the project have been done according to Tunisian national legislation. The Bank shall investigate environmental and social (E&S) aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PONT DE BIZERTE - ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE LIAISON PERMANENTE ENTRE L’AUTOROUTE A4 ET LA VILLE DE BIZERTE
Date de publication
18 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68879147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160012
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PONT DE BIZERTE
Date de publication
25 Nov 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68441384
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160012
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PONT DE BIZERTE - Cadre Politique de Réinstallation
Date de publication
2 May 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74373838
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160012
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PONT DE BIZERTE - Plan d'Ation de Réinstallation complet
Date de publication
11 May 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75233573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20160012
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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