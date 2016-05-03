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PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)

Signature(s)

Montant
34 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 34 000 000 €
Eau, assainissement : 34 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2017 : 34 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 27/07/2017
20150699
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSMENT 2 (PNA 2)
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 34 million
EUR 176 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet consiste en la construction, la réhabilitation et l'extension des infrastructures d'assainissement dans un certain nombre des centres urbains à l'intérieur du Royaume du Maroc. Il fait partie du Programme National d'Assainissement Liquide et de l'Epuration des Eaux Usées (PNA), approuvé par le Gouvernement marocain en 2005. Le projet est la continuité de l'opération Programme National d'Assainissement 1 (PNA 1) signée en 2012.

L'objectif du programme est de contribuer à l'augmentation du taux de collecte et du taux d'épuration des eaux usées des moyennes et petites communes, en conformité avec les objectifs du PNA i.e. 80% de taux de raccordement aux réseaux d'assainissement dans les zones urbaines et 60% de taux de traitement des eaux usées collectées d'ici 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée pour le Programme national d'assainissement liquide et d'Epuration des Eaux Usées PNA, qui contribue à la protection et à l'amélioration des ressources en eau grâce à la mise à niveau et l'extension de l'infrastructure d'assainissement. L'acceptabilité environnementale délivrée par l'autorité compétente conformément à la législation locale sera requise pour tous les composants. Certaines composantes pourraient faire l'objet d'une EIE, à préparer en conformité avec la législation nationale et les principes de la directive de l'UE concernant les EIE. L'infrastructure permettra d'appuyer la croissance économique et le développement social dans les régions ciblées, ayant un impact sur les PME et la création d'emploi local.

Les investissements seront mis en œuvre selon les procédures de l'ONEE et l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour des opérations en dehors de l'UE. En particulier, les appels d'offres internationaux seront également publiés au Journal Officiel de l'Union européenne.

Garantie au titre du MPE

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)
Date de publication
23 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67029713
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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Date de publication
25 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90448624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Assainissement Liquide du Centre Arbaoua - Etude d’Impact sur l’Environnement
Date de publication
25 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90448397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Projet de la Station d’Epuration du Pole Urbain Ksar Sghir et Ksar Majaz (Province Fahs Anjra) - Etude d’Impact sur l’Environnement
Date de publication
25 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90444943
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Etude d’Assainissement Liquide du Centre de Lalla Mimouna - Etude d’Impact sur l’Environnement – Raport Principal et annexes
Date de publication
25 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90448309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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Date de publication
25 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90451420
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150699
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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