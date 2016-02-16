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WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6

Signature(s)

Montant
288 700 271,37 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 288 700 271,37 €
Eau, assainissement : 288 700 271,37 €
Date(s) de signature
20/01/2017 : 288 700 271,37 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2016
Statut
Référence
Signé | 20/01/2017
20150683
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
GLAS CYMRU CYFYNGEDIG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 324 million (GBP 250 million)
EUR 777 million (GBP 600 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The programme forms part of Welsh Water's capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6). The individual schemes are located throughout the entire service area. The programme is mainly driven by EU directives as applicable to the water and wastewater sector as well as resource efficiency and adaptation of the systems and infrastructures to climate change and demographic growth.

The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP 6 (Asset Management Plan 6). The AMP 6 Programme was approved by the economic regulator OFWAT in 2014 in order to support compliance with EU directives and stricter standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme includes improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP6 to support maintenance and improvement of compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with the EU and national environmental legislation and procedures will be examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC , or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66097561
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Bryn Cowlyd Water Treatment Works, Dolgarrog - Environmental Report
Date de publication
19 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151112479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Prioress Mill Raw Water Pumping Station - Non-Technical Summary
Date de publication
19 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150730696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Llanfoist Waste Water Treatment works - Non -Technical Summary
Date de publication
19 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150735169
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Prioress Mill Raw Water Pumping Station - Link to Environmental Impact Assessments
Date de publication
19 Nov 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151198825
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150796092
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150683
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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